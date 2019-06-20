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15:35   20 Июня 2019
Россия

Путин поможет многодетной семье из Донбасса быстро получить гражданство РФ

Путин поможет многодетной семье из Донбасса быстро получить гражданство РФ

Многодетная семья беженцев из Донбасса обратилась к российскому президенту Владимиру Путину за помощью в получении гражданства РФ в эфире Прямой линии 20 июня.

В семье Люльковичей девять детей, они все вместе покинули Донбасс и обосновались в Набережных Челнах. Украинцы пытаются легализоваться с 2014 года, однако дальше статуса беженцев дело не продвигается из-за размера семьи. Беженцы не попадают под действие указа о предоставлении российского гражданства.

«Есть другие нормативные акты, которые позволяют гражданам Украины в упрощенном порядке получать гражданство [РФ]. Посмотрю на практике как реализуются», — ответил Путин на просьбу о помощи.

Он отметил, что требуются некоторые документы, которые можно получить только на украинской территории. Данный вопрос он также взял во внимание.

«Посмотрим, что можно сделать в вашем конкретном случае. Решение будет принято быстро»,  — обнадежил глава России семью беженцев.

Путин поможет многодетной семье из Донбасса быстро получить гражданство РФ

24 апреля Путин подписал указ об упрощении процедуры получения гражданства для жителей Донбасса, с ним можно ознакомится на сайте Кремля. Глава страны напомнил, что Москва не хочет создавать проблем для Киева, однако ситуация с соблюдением прав населения самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик вышла из-под контроля.

Прямая линия с Путиным проходит уже в 17 раз. К началу программы поступило более полутора миллионов вопросов. Эфир транслируют из московского Гостиного двора.

Первая Прямая линия прошла в 2001 первом году и продлилась порядка двух с половиной часов. Тогда в студию поступило свыше 400 тысяч вопросов, но ответить удалось лишь на 46. В прошлом году программа шла четыре часа и 20 минут. Россияне отправили более двух миллионов обращений, на 73 из которых Путин успел ответить.

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Автор: Анна Манц
#путин #донбасс #беженцы #гражданство #прямаялиния

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