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 Начальник пожарного из Калининградской области похвалил его за звонок на Прямую линию

Начальник пожарного из Калининградской области похвалил его за звонок на Прямую линию
Лидер Демпартии Молдавии олигарх Плахотнюк сбежал в Лондон

Лидер Демпартии Молдавии олигарх Плахотнюк сбежал в Лондон

 Поместный собор Филарета восстановил Киевский патриархат

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Российская военная полиция поддерживает мир на границе между САР и Голанами

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15:38   20 Июня 2019
Россия

Путин на Прямой линии оценил возможность возврата к социализму

Путин на Прямой линии оценил возможность возврата к социализму

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о возврате социализма. Он заявил, что переход к социализму в настоящее время возможен только в результате конфликта, который стране не нужен.

Российский лидер также добавил, что одно дело национализировать все подряд, а другое дело заставить все это работать.

«Возможен ли возврат? Маловероятно. Страна другая стала. То, что политические силы левого толка могут контролировать страну, я этого не исключаю. Будет ли это  хорошо для страны? Я не знаю. Одно дело национализировать все и вся. А другое - добиться, чтобы это все эффективно работало», - заявил глава РФ.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #политика #социализм #пути #прямая линия

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