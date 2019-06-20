Путин на Прямой линии оценил возможность возврата к социализму

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о возврате социализма. Он заявил, что переход к социализму в настоящее время возможен только в результате конфликта, который стране не нужен.

Российский лидер также добавил, что одно дело национализировать все подряд, а другое дело заставить все это работать.