Путин опроверг возможность смягчения антинаркотических законов в РФ

Президент РФ Владимир Путин во время Прямой линии заявил, что не стоит ожидать либерализации законодательства, регулирующего хранение и распространение наркотиков.

«От всего количества тюремного населения 26% сидельцев по статьям за незаконный оборот наркотиков. Нужно ли либерализовать эту сферу? Нет. Угроза слишком велика. Поэтому если человек хранит, распространяет даже дозы небольшие, нужно нести ответственность. Никакой либерализации быть не может» — ответил президент на вопрос ведущего о 228-й статье УК РФ в связи с делом журналиста Ивана Голунова.

При этом российский глава уточнил, что необходим контроль за действиями полиции — он предложил МВД создать отдельную структуру, которая контролировала бы работу правоохранителей при содействии ФСБ.

«С другой стороны нужен контроль за действиями правоохранителей, как в деле того самого журналиста [Голунова], о котором вы упоминали. Надеюсь, что виновные понесут ответственность», — заключил Путин, отвечая на вопрос.

Напомним, сегодня на призыв отменить закон о неуважении власти Путин ответил, что закон направлен на защиту от глумления над гербом и флагом РФ. Президент считает, что необходимо различать критику властей и оскорбления, а также тщательно следить за применением закона и не допускать «перегибов».