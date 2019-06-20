Путин прокомментировал нежелание Зеленского вести диалог с ДНР и ЛНР

Российский лидер Владимир Путин назвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского талантливым человеком.

«Помню его выступления на КВН в 2000-х годах. Все это было талантливо и смешно. Но то, что мы сейчас видим, — это не смешно. Это не комедия, а трагедия», — считает президент.

По его мнению, раз Зеленский занял президентское кресло, ему необходимо решать возникшие проблемы. При этом, когда украинский политик в ходе своего европейского турне 17-18 июня посетил Париж, он заявил, что не собирается общаться с жителями непризнанных республик.