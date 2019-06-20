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 Начальник пожарного из Калининградской области похвалил его за звонок на Прямую линию

Начальник пожарного из Калининградской области похвалил его за звонок на Прямую линию
Лидер Демпартии Молдавии олигарх Плахотнюк сбежал в Лондон

Лидер Демпартии Молдавии олигарх Плахотнюк сбежал в Лондон

 Поместный собор Филарета восстановил Киевский патриархат

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15:31   20 Июня 2019
Россия

Путин прокомментировал нежелание Зеленского вести диалог с ДНР и ЛНР

Путин прокомментировал нежелание Зеленского вести диалог с ДНР и ЛНР

Российский лидер Владимир Путин назвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского талантливым человеком. 

«Помню его выступления на КВН в 2000-х годах. Все это было талантливо и смешно. Но то, что мы сейчас видим, —  это не смешно. Это не комедия, а трагедия», — считает президент.

По его мнению, раз Зеленский занял президентское кресло, ему необходимо решать возникшие проблемы. При этом, когда украинский политик в ходе своего европейского турне 17-18 июня посетил Париж, он заявил, что не собирается общаться с жителями непризнанных республик. 

«А как тогда он будет решать проблему? Невозможно решить без диалога. Нужна политическая воля со стороны украинского руководства», — подытожил Путин.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #украина #прямая линия #зеленский

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