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Лидер Демпартии Молдавии олигарх Плахотнюк сбежал в Лондон

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15:32   20 Июня 2019
Россия

Путин объяснил блогеру Амирану Сардарову значение закона о надежном Рунете

Путин объяснил блогеру Амирану Сардарову значение закона о надежном Рунете

Известный YouTube-блогер Амиран Сардаров спросил президента РФ Владимира Путина про закон о надежном Рунете. Сардаров предположил, что Россия таким образом намерена изолироваться от всего мира. 

Об этом блогер заявил во время Прямой линии 20 июня.

По словам Путина, речь идет не о том, чтобы отгородиться. Глава государства подчеркнул, что закон направлен на поддержание интернета. 

«Мы вспоминали уже китайскую компанию «Huawei». США приняли решение ограничить их работу. Наш закон направлен на поддержание стабильной работы нашего сегмента интернета», — ответил блогеру президент. 

Сардаров также воспользовался случаем и решил рассказать о своем бизнесе. 

«В Москве у меня шаурма вкусная, приглашаю», — заявил он.

Президент оценил поступок блогера. 

«Молодец, воспользовался тем, чтобы прорекламироать товар. И правильно сделал», — сказал глава государства. 

«Политика сегодня» напоминает, в четверг проходит Прямая линия с участием президента Путина, который отвечает на вопросы россиян уже в 17-й раз. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #прямая линия 2019 #сардаров

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