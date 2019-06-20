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15:14   20 Июня 2019
Россия

Путин заявил, что фейки стали острой проблемой

Путин заявил, что фейки стали острой проблемой

Фейки — это существующая и острая проблема, отметил российский президент Владимир Путин. Он пообщался на эту тему с публицистом и писателем Дмитрием Пучковым, больше известным под псевдонимом Гоблин.

Пучков указал, что сейчас «можно нести любой бред и называть это новостями», а российский народ доверчив, молодежь и вовсе верит в любые выдумки. На Западе существует уголовная ответственность за распространение лживой информации.

«Не пора ли построже у нас? Уголовную ответственность за фейки [ввести]?», — спросил Гоблин.

Путин заявил, что фейки стали острой проблемой

В ответ Путин рассказал, что во время подготовки Прямой линии руководители телеканалов сообщали о поступающих звонках о «минировании». Подобные поступки приводят к масштабным материальным потерям, и в целом вызывает обеспокоенность. Ведь здесь речь не просто а распространении каких-либо данных, «а о целенаправленном распространении заведомо ложной информации».

«Давайте посмотрим на правоприменительную практику, а там посмотрим», — заключил президент.

Путин заявил, что фейки стали острой проблемой

Прямая линия с Путиным проходит уже в 17 раз. К началу программы поступило более полутора миллионов вопросов. Эфир транслируют из московского Гостиного двора.

Первая Прямая линия прошла в 2001 первом году и продлилась порядка двух с половиной часов. Тогда в студию поступило свыше 400 тысяч вопросов, но ответить удалось лишь на 46. В прошлом году программа шла четыре часа и 20 минут. Россияне отправили более двух миллионов обращений, на 73 из которых Путин успел ответить.

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Автор: Анна Манц
#путин #пучков #гоблин #фейки #прямаялиния

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