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15:17   20 Июня 2019
Россия

Беглов обратился к петербуржцам по случаю Дня памяти и скорби

Беглов обратился к петербуржцам по случаю Дня памяти и скорби

Врио главы Петербурга Александр Беглов перед Днем памяти и скорби призвал жителей города почтить память погибших в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает издание «Невские новости».

Беглов обратился к горожанам и напомнил о начале войны, которая оставила трагический след в истории. Дата 22 июня стала Днем памяти и скорби. Врио напомнил о миллионах погибших соотечественников: на полях сражений, в госпиталях, в концлагерях, об бомб и голода.

«Благодаря своей невиданной стойкости и самоотверженности наши отцы и деды отразили вражеское нашествие, освободили родную землю от врага», — подчеркнул градоначальник.

Он напомнил о том, что в истории войны особое место отведено блокаде Ленинграда. Город, несмотря на холод, голод и обстрелы выстоял и победил, став символом героизма и несгибаемой силы духа.

«Низко кланяемся нашим ветеранам, которые своими ратными и трудовыми подвигами ковали на фронте и в тылу Великую Победу. Вечная слава воинам, подарившим нам мир и свободу!» — говорится в обращении.

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Автор: Арсений Аскольский
#петербург #беглов #день памяти и скорби #22 июня

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