Беглов обратился к петербуржцам по случаю Дня памяти и скорби

Врио главы Петербурга Александр Беглов перед Днем памяти и скорби призвал жителей города почтить память погибших в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает издание «Невские новости».

Беглов обратился к горожанам и напомнил о начале войны, которая оставила трагический след в истории. Дата 22 июня стала Днем памяти и скорби. Врио напомнил о миллионах погибших соотечественников: на полях сражений, в госпиталях, в концлагерях, об бомб и голода.

«Благодаря своей невиданной стойкости и самоотверженности наши отцы и деды отразили вражеское нашествие, освободили родную землю от врага», — подчеркнул градоначальник.

Он напомнил о том, что в истории войны особое место отведено блокаде Ленинграда. Город, несмотря на холод, голод и обстрелы выстоял и победил, став символом героизма и несгибаемой силы духа.