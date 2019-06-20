Путин ответил создателю паблика MDK на призыв отменить закон о неуважении власти

Роберто Панчвидзе – создатель популярного в социальной сети «ВКонтакте» сообщества» MDK – обратился к президенту России Владимиру Путину в ходе ежегодной Прямой линии с вопросом о свободе высказываний в интернете.

По словам Панчвидзе, интернет является той областью, где люди до недавнего времени имели возможность свободно высказывать свое мнение. Однако, добавил он, принятый недавно закон о неуважении к власти, ограничивает эту свободу, несколько дней назад несколько человек были привлечены к ответственности за высказывание мнения в интернете.

«Одну женщину оштрафовали за комментарий про свалку в Шиесе», — уточнил Панчвидзе.

В ответ президент заявил, что понимает, о чем речь, и дело тут не в критике власти.

«Люди имеют право и должны обращать внимание на недостатки. Закон направлен на то, чтобы никто не позволял себе глумиться над гербом, флагом. Во многих странах мира уголовная ответственность дается за это, например в ФРГ», — заявил Путин.

В то же время президент отметил, что никто не вправе злоупотреблять данной нормой и ограничивать людей в критике власти на любом уровне. По словам главы государства, необходимо различать критику властей и оскорбления, а также нужно тщательно следить и не допускать «перегибов».