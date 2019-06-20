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15:08   20 Июня 2019
Россия

Путин ответил на вопрос об ответственности врачей при использовании опиоидов

Путин ответил на вопрос об ответственности врачей при использовании опиоидов

Основатель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер рассказала президенту на Прямой линии о высоком уровне необезболенных пациентов и что медики боятся попасть под статью из-за применения в работе опиоидных анальгетиков.

Она отметила, что ведомства занимаются вопросом уже около пяти лет, указывая на необходимость декриминализировать статью, но конкретных решений так и не приняли.

Путин согласился с тем, что нужно принимать решение. Президент отметил, что если ампула с опиоидами куда-то закатилась, то нужно ее искать, и медики не должны нести за это ответственность. Решение лежит на поверхности - случаи потери препаратов нужно фиксировать, как и случаи использования препаратов свыше регламента, сказал президент.

Он отметил необходимость выработки системы отчетности и фиксации.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #путин #политика #медицина #прямая линия #опиаты

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