Путин ответил на вопрос об ответственности врачей при использовании опиоидов

Основатель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер рассказала президенту на Прямой линии о высоком уровне необезболенных пациентов и что медики боятся попасть под статью из-за применения в работе опиоидных анальгетиков.

Она отметила, что ведомства занимаются вопросом уже около пяти лет, указывая на необходимость декриминализировать статью, но конкретных решений так и не приняли.

Путин согласился с тем, что нужно принимать решение. Президент отметил, что если ампула с опиоидами куда-то закатилась, то нужно ее искать, и медики не должны нести за это ответственность. Решение лежит на поверхности - случаи потери препаратов нужно фиксировать, как и случаи использования препаратов свыше регламента, сказал президент.

Он отметил необходимость выработки системы отчетности и фиксации.