Путин поручил приравнять ополченцев Ботлиха к участникам боевых действий

Житель Дагестана во время Прямой линии обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой приравнять к ветеранам боевых действий ополченцев, которые сражались с боевиками на Северном Кавказе в 1999 году.

«Помните в солдатской палатке поднимали бокал за победу. И мы все встали рядом с вами, хотели выпить. Но вы сказали: потом. Сейчас Ботлих цветет. Здесь газ, вода, здесь все красиво», — делится мужчина.

Российский лидер, отвечая, заявил, что запомнил события того времени на всю жизнь.

Президент поручил Правительству приравнять ополченцев Ботлиха, боровшихся с террористами в 1999 году, к участникам боевых действий — Президент России (@KremlinRussia) June 20, 2019

«Помню, когда главы поселений пришли к военным нашим, спрашивают, почему не бьете по боевикам? Военные сказали, что ваши дома жалко, поколениями строились. Им ответили: не жалко, бейте», — делится президент.

По словам главы государства, Конституционный суд уже принимал решение о статусе ополченцев. Необходимо внести членов ополчения в соответствующий лист действующего в России закона, который позволит их приравнять к ветеранам военных действий.