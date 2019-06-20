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15:06   20 Июня 2019
Россия

Путин поручил приравнять ополченцев Ботлиха к участникам боевых действий

Путин поручил приравнять ополченцев Ботлиха к участникам боевых действий

Житель Дагестана во время Прямой линии обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой приравнять к ветеранам боевых действий ополченцев, которые сражались с боевиками на Северном Кавказе в 1999 году. 

«Помните в солдатской палатке поднимали бокал за победу. И мы все встали рядом с вами, хотели выпить. Но вы сказали: потом. Сейчас Ботлих цветет. Здесь газ, вода, здесь все красиво», — делится мужчина.

Российский лидер, отвечая, заявил, что запомнил события того времени на всю жизнь. 

«Помню, когда главы поселений пришли к военным нашим, спрашивают, почему не бьете по боевикам? Военные сказали, что ваши дома жалко, поколениями строились. Им ответили: не жалко, бейте», — делится президент.

По словам главы государства, Конституционный суд уже принимал решение о статусе ополченцев. Необходимо внести членов ополчения в соответствующий лист действующего в России закона, который позволит их приравнять к ветеранам военных действий.

«Правительству поручено сделать это как можно быстрее», — пообещал глава государства.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #дагестан #ополчение #прямая линия

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