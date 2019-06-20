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14:58   20 Июня 2019
Россия

Путин согласился с идеей чаще использовать залог вместо ареста

Путин согласился с идеей чаще использовать залог вместо ареста

Российский лидер Владимир Путин пообщался с уполномоченным по правам бизнесменов, сидящих в СИЗО, Александром Хуруджи. Последний предложил изменить подход по залогам, чтобы они использовались чаще в качестве меры пресечения, нежели арест. Он предположил, что такая мера могла бы сократить количество заказных арестов.

«От нас не убежишь, у нас длинные руки, — пошутил в ответ Путин и продолжил, — но, к сожалению, убегают, отсиживаются за бугром».

Глава страны согласился, что «нельзя злоупотреблять арестами, особенно в сфере экономики».

«Можно ли увеличить в качестве меры пресечения залог? Можно и даже нужно. Наряду с домашним арестом, с подпиской о невыезде», — продолжил он.

Однако не стоит полностью исключать из этого списка арест. Нельзя допустить, чтобы богатый человек постоянно откупался от наказания.

Путин согласился с идеей чаще использовать залог вместо ареста

Президент обратил внимание на еще одну проблему — «бесконечное содержание под стражей». Он поручил Генеральной прокуратуре и Верховному суду предоставить свои предложения по данному вопросу. Срок — до конца ноября текущего года. Также он заострил внимание на уголовной статье «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)».

«В думе должны подумать об этом. Юридическая техника такова, что под преступное сообщество можно подвести совет директоров любой организации, где кто-то нарушал закон», — объяснил он.

Прямая линия с Путиным проходит уже в 17 раз. К началу программы поступило более полутора миллионов вопросов. Эфир транслируют из московского Гостиного двора.

Первая Прямая линия прошла в 2001 первом году и продлилась порядка двух с половиной часов. Тогда в студию поступило свыше 400 тысяч вопросов, но ответить удалось лишь на 46. В прошлом году программа шла четыре часа и 20 минут. Россияне отправили более двух миллионов обращений, на 73 из которых Путин успел ответить.

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Автор: Анна Манц
#путин #арест #ук #залог #бизнесмены #прямаялиния

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