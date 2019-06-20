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 Начальник пожарного из Калининградской области похвалил его за звонок на Прямую линию

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14:57   20 Июня 2019
Россия

Путин предостерег «Яндекс» от судьбы Huawei

Путин предостерег «Яндекс» от судьбы Huawei

Президент РФ Владимир Путин отметил необходимость правовой базы для развития современных технологий. Об этом он заявил 20 июня во время Прямой линии. 

Ранее гендиректор «Яндекса» Елена Бунина спросила, можно ли поменять правовые режимы, учитывая современные реалии. Она объяснила, что такая проблема тормозит развитие российских сервисов, которые становятся популярнее западных. Речь шла о развитии беспилотной программы. 

По словам президента, необходимо учитывать особенности России. 

«Темпы должны быть другими, должны быть прорывными. Насколько я знаю, вы [Яндекс] договорились с коллегами из Южной Кореи развивать беспилотный транспорт. Это еще один шаг к развитию. Но нужно быть готовым, что в современном мире часто используются не рыночные меры регулирования», — предостерег президент. 

Он напомнил о компании Huawei, которой сначала все восхищались, а сейчас «ее прихлопнули». 

При этом президент отметил, что Яндекс успешно конкурирует с Google «не без помощи государства». 

«Политика сегодня» напоминает, в четверг проходит Прямая линия с президентом Путиным, в ходе которой он отвечает на самые актуальные для России вопросы. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #яндекс #прямая линия 2019

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