Предприниматель из Пензы пожаловался Путину на увеличение проверок надзорных органов

Руководитель компании по производству сладостей Николай Кузяков обратился к президенту РФ Владимиру Путину с вопросом о том, как превратить надзорные органы из контролеров малого бизнеса в помощники, чтобы они не выискивали проблемы, а помогали развиваться.

С таким вопросом пензенский предприниматель обратился к главе государства в ходе Прямой линии. По его словам, только на прошлой неделе в его компанию «Ванюшкины сладости» трижды приходили с проверками представители разных надзорных органов. За этими проверками, по словам Кузякова, последуют штрафы.

«Малый бизнес говорит что пусть приходят. проверяют, но пусть ведут себя как менторы, как наставники», - добавил он.

Отвечая, Путин предположил, что увеличение числа проверок может быть связано с окончанием налоговых каникул. При этом он отметил, что число внеплановых проверок малого бизнеса сократилось на 11%.

«Как сделать так, чтобы проверяющие сделались помощниками? Вы абсолютно правы, мы стремимся к этому», - продолжил президент.

При этом глава государства добавил, что для обеспечения дополнительного контроля вводится так называемый «зеркальный реестр», который будет отражать всю информацию о проведенных проверках и их результатах, направляя всю информацию в прокуратуру.

В заключение предприниматель из Пензы успел рассказать президенту о том, как в его городе развивается хоккей и пригласить Путина на матч.