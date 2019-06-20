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14:56   20 Июня 2019
Россия

Предприниматель из Пензы пожаловался Путину на увеличение проверок надзорных органов

Предприниматель из Пензы пожаловался Путину на увеличение проверок надзорных органов

Руководитель компании по производству сладостей Николай Кузяков обратился к президенту РФ Владимиру Путину с вопросом о том, как превратить надзорные органы из контролеров малого бизнеса в помощники, чтобы они не выискивали проблемы, а помогали развиваться.

С таким вопросом пензенский предприниматель обратился к главе государства в ходе Прямой линии. По его словам, только на прошлой неделе в его компанию «Ванюшкины сладости» трижды приходили с проверками представители разных надзорных органов. За этими проверками, по словам Кузякова, последуют штрафы.

«Малый бизнес говорит что пусть приходят. проверяют, но пусть ведут себя как менторы, как наставники», - добавил он.

Отвечая, Путин предположил, что увеличение числа проверок может быть связано с окончанием налоговых каникул. При этом он отметил, что число внеплановых проверок малого бизнеса сократилось на 11%.

«Как сделать так, чтобы проверяющие сделались помощниками? Вы абсолютно правы, мы стремимся к этому», - продолжил президент.

При этом глава государства добавил, что для обеспечения дополнительного контроля вводится так называемый «зеркальный реестр», который будет отражать всю информацию о проведенных проверках и их результатах, направляя всю информацию в прокуратуру.

В заключение предприниматель из Пензы успел рассказать президенту о том, как в его городе развивается хоккей и пригласить Путина на матч.

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Автор: Александр Люблинский
#путин #проверки #пенза #прямаялиния #кузяков #малыйбизнес

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