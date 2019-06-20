Путин объяснил отличие экономики РФ 90-х годов от современной России

Президент России Владимир Путин во время Прямой линии ответил на мнение россиянина об экономистах 1990-х годов, из-за которых страна не увидит экономического прорыва.

Пользователь ВКонтакте задал президенту вопрос: «Понимаете ли Вы, что с экономистами из 90-х прорыва не будет?». Путин ответил, что в правительстве сейчас нет экономистов из 90-х. «Разве что только Алексей Леонидович Кудрин. И то он перекочевал в сторону Глазьева, говоря, что надо распечатать нефтяную кубышку. Правда, ему оппонируют ученики», — уточнил президент.

«Но у нас нет системы 90-х годов. У нас нет таких долгов. Нет зависимости от МВФ. Золотовалютные запасы превысили 500 миллиардов долларов. Нет ничего подобного, когда по полгода не платили зарплату, когда денежное довольство не платили военным, когда жили на пенсию, да и ту не платили», — объяснил Путин отличие нынешнего экономического состояния страны от экономики РФ тридцатилетней давности.

Российский глава выразил мнение, что «чисто рыночной экономики» сегодня не существует, упомянув «смешанный тип» экономики, в котором роль государственного контроля ситуативна.

«Как только возникают проблемы, тут же возрастает роль государства, как только спадает, роль государства уменьшается. Китай, Индия — примеры развития экономик смешанного типа. На западе подталкивают стратегическое планирование в отраслях», — рассказал Путин.

Ранее сегодня в ответ на СМС с критикой в адрес «Единой России» Путин отметил, что во время 90-х в стране полностью развалилась социальная, оборонная сферы и промышленность, но правящая партия взяла на себя ответственность за ситуацию в России и работает над ее улучшением.