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14:40   20 Июня 2019
Россия

Минстрой опроверг пересчет цен на отопление в зависимости от этажности

Минстрой опроверг пересчет цен на отопление в зависимости от этажности

Минстрой России заявил, что положений, которые позволяют устанавливать разные нормативы на отопление в одном доме, нет. Таким образом в ведомстве опровергли данные о смене тарифов в зависимости от этажности.

В документе, распространенном пресс-службой, отмечается, что в целях выравнивания условий предоставления ЖКУ потребителям субъекты РФ до 1 января 2020 года должны установить единые нормативы на отопление для жилых помещений.

 «На сегодня никаких изменений подходов к установлению нормативов Минстрой не планирует», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее «Парламентская газета» со ссылкой на депутата Бориса Гладких писала, что с 2020 года возможен пересчет нормативов отопления в зависимости от этажности. По словам депутата, собственников квартир с первого по четвертый этаж ждет серьезное увеличение платежей.

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Автор: Арсений Аскольский
#минстрой #отопление #жку

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