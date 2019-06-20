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Лидер Демпартии Молдавии олигарх Плахотнюк сбежал в Лондон

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14:35   20 Июня 2019
Россия

Путин заявил о неизбежности наказания за коррупцию в РФ

Путин заявил о неизбежности наказания за коррупцию в РФ

Владимира Путина спросили на Прямой линии о коррупции, приведя в пример арестованного полковника Захарченко.

Глава государства заявил, что у него нет печатных слов в отношении коррупционеров, которые крадут миллиарды рублей у государства и россиян. Путин также ответил, что чувствует ответственность за это «безобразие» и всегда выступает за то, чтобы таким делам придавали огласку.

«Будем продолжать делать это гласно. Откуда берутся миллиарды? Из коррупционных схем. Есть взяткодатели и взяткополучатели. Куда уходят миллиарды? В доход государства», — объяснил президент.

Российский лидер также сказал, что борьба с коррупцией в стране будет продолжена и указал на неотвратимость наказания. Власти будут продолжать бороться с коррупцией. Число подобных преступлений заметно сокращается, сказал президент.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #путин #коррупция #политика #прямая линия

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