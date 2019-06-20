Путин указал на комплексный подход в освобождении украинцев, задержанных в РФ

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос из Одессы от Виктора Швеца, который поинтересовался судьбой арестованных на российской территории украинцах. Он спросил, обращался ли к Путину сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук с данным вопросом.

«Виктор Владимирович Медведчук близко к сердцу принимает все эти вопросы», — ответил российский лидер.

Он рассказал, что недавно украинский политик поднимал вопрос об освобождении моряков из Украины, которых задержали из-за инцидента в Керченском проливе. Судьба задержанных украинцев «никогда не уходит из поля зрения» правительства.

«Но вопросы должны решаться в комплексе. Мы должны понять, как будет решаться вопрос судьбы российских граждан, которые содержатся на Украине», — заключил президент.

25 ноября прошлого года три корабля украинского флота нарушили правила прохода из Черного моря в Азовское через Керченский пролив. На законные требования об остановке экипажи не реагировали, поэтому сопровождающие корабли и катера пограничной службы ФСБ РФ применили оружие. Военные ВМС Украины получили легкие ранения, им оказали медицинскую помощь. Корабли, на которых обнаружили оружие и представителей СБУ, задержали. В отношении моряков завели уголовное дело за нарушение российской границы.

Путин назвал инцидент провокацией и распорядился ограничить проход судов под Керченским мостом. Киев и его союзники расценили шаг как оккупацию акватории.

Прямая линия с Путиным проходит уже в 17 раз. К началу программы поступило более полутора миллионов вопросов. Эфир транслируют из московского Гостиного двора.

Первая Прямая линия прошла в 2001 первом году и продлилась порядка двух с половиной часов. Тогда в студию поступило свыше 400 тысяч вопросов, но ответить удалось лишь на 46. В прошлом году программа шла четыре часа и 20 минут. Россияне отправили более двух миллионов обращений, на 73 из которых Путин успел ответить.