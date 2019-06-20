Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Федермессер оценила идею Путина об отчетности опиоидных препаратов в больницах

Федермессер оценила идею Путина об отчетности опиоидных препаратов в больницах

 Начальник пожарного из Калининградской области похвалил его за звонок на Прямую линию

Начальник пожарного из Калининградской области похвалил его за звонок на Прямую линию
Лидер Демпартии Молдавии олигарх Плахотнюк сбежал в Лондон

Лидер Демпартии Молдавии олигарх Плахотнюк сбежал в Лондон

 Поместный собор Филарета восстановил Киевский патриархат

Поместный собор Филарета восстановил Киевский патриархат
Второй президентский срок Трампа поможет США наладить отношения с Россией

Второй президентский срок Трампа поможет США наладить отношения с Россией

 Трамп заявил об «очень большой ошибке», которую совершил Иран

Трамп заявил об «очень большой ошибке», которую совершил Иран
Федермессер оценила идею Путина об отчетности опиоидных препаратов в больницах

Федермессер оценила идею Путина об отчетности опиоидных препаратов в больницах

 Начальник пожарного из Калининградской области похвалил его за звонок на Прямую линию

Начальник пожарного из Калининградской области похвалил его за звонок на Прямую линию
Лидер Демпартии Молдавии олигарх Плахотнюк сбежал в Лондон

Лидер Демпартии Молдавии олигарх Плахотнюк сбежал в Лондон

 Поместный собор Филарета восстановил Киевский патриархат

Поместный собор Филарета восстановил Киевский патриархат
Второй президентский срок Трампа поможет США наладить отношения с Россией

Второй президентский срок Трампа поможет США наладить отношения с Россией

 Трамп заявил об «очень большой ошибке», которую совершил Иран

Трамп заявил об «очень большой ошибке», которую совершил Иран
14:32   20 Июня 2019
Россия

Путин указал на комплексный подход в освобождении украинцев, задержанных в РФ

Путин указал на комплексный подход в освобождении украинцев, задержанных в РФ

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос из Одессы от Виктора Швеца, который поинтересовался судьбой арестованных на российской территории украинцах. Он спросил, обращался ли к Путину сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук с данным вопросом.

«Виктор Владимирович Медведчук близко к сердцу принимает все эти вопросы», — ответил российский лидер.

Он рассказал, что недавно украинский политик поднимал вопрос об освобождении моряков из Украины, которых задержали из-за инцидента в Керченском проливе. Судьба задержанных украинцев «никогда не уходит из поля зрения» правительства.

«Но вопросы должны решаться в комплексе. Мы должны понять, как будет решаться вопрос судьбы российских граждан, которые содержатся на Украине», — заключил президент.

Путин указал на комплексный подход в освобождении украинцев, задержанных в РФ

25 ноября прошлого года три корабля украинского флота нарушили правила прохода из Черного моря в Азовское через Керченский пролив. На законные требования об остановке экипажи не реагировали, поэтому сопровождающие корабли и катера пограничной службы ФСБ РФ применили оружие. Военные ВМС Украины получили легкие ранения, им оказали медицинскую помощь. Корабли, на которых обнаружили оружие и представителей СБУ, задержали. В отношении моряков завели уголовное дело за нарушение российской границы.

Путин назвал инцидент провокацией и распорядился ограничить проход судов под Керченским мостом. Киев и его союзники расценили шаг как оккупацию акватории.

Путин указал на комплексный подход в освобождении украинцев, задержанных в РФ

Прямая линия с Путиным проходит уже в 17 раз. К началу программы поступило более полутора миллионов вопросов. Эфир транслируют из московского Гостиного двора.

Первая Прямая линия прошла в 2001 первом году и продлилась порядка двух с половиной часов. Тогда в студию поступило свыше 400 тысяч вопросов, но ответить удалось лишь на 46. В прошлом году программа шла четыре часа и 20 минут. Россияне отправили более двух миллионов обращений, на 73 из которых Путин успел ответить.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#путин #тюрьма #освобождение #украинцы #прямаялиния

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...