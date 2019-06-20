Иран заявил о сбитом разведывательном американском беспилотнике
Иранский Корпус стражей исламской революции заявил о сбитом разведывательном беспилотном летательном аппарате США. Об этом сообщает телеканал Press TV.
В заявлении КСИР говорится, что БПЛА был сбит у входа в Персидский залив.
Заявляется, что американский беспилотник Global Hawk был сбит военно-воздушными силами корпуса в районе Кухе Мубарак (провинция Хормозган). Это случилось в момент, когда БПЛА нарушил иранское воздушное пространство.
IRGC-affiliated FarsNews says the IRGC has shot down a US surveillance drone, RQ-4 Goobal Hawk, when it was "flying over Iran southern sealines" In the Persian Gulf. https://t.co/iWbCsHvFwx pic.twitter.com/pCSZ0TBWmH— Hadi Nili (@HadiNili) June 20, 2019