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6:20   20 Июня 2019
Весь мир

Иран заявил о сбитом разведывательном американском беспилотнике

Иран заявил о сбитом разведывательном американском беспилотнике

Иранский Корпус стражей исламской революции заявил о сбитом разведывательном беспилотном летательном аппарате США. Об этом сообщает телеканал Press TV.

В заявлении КСИР говорится, что БПЛА был сбит у входа в Персидский залив.

Заявляется, что американский беспилотник Global Hawk был сбит военно-воздушными силами корпуса в районе Кухе Мубарак (провинция Хормозган). Это случилось в момент, когда БПЛА нарушил иранское воздушное пространство.

 

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Автор: Олег Королев
#иран #ксир #американский беспилотник

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