Зампред Верховной Рады пожаловалась на поддержку Макроном возвращения РФ в ПАСЕ

Зампред Верховной рады Украины Ирина Геращенко возмущена словами французского лидера Эммануэля Макрона, который поддержал возвращение РФ прав в ПАСЕ.

На заседании Верховной рады она заявила, что Россия не должна возвращаться в ПАСЕ, поскольку это «убивает» украинцев в Донбассе. Также она напомнила о Белоруссии, чья делегация не включена в СЕ из-за применения в стране смертной казни.

По ее словам, европейские страны пытаются раскрыть объятия под эгидой «как мы будем без России, которая не выполняет резолюций ПАСЕ». Геращенко заявила, что Украина будет жестко защищать принципы СЕ, которые базируются на уважении к правам человека.

Накануне Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что Франция намерена избежать выхода России из ПАСЕ.

В четверг Совфед и Госдума сформировали делегацию в ПАСЕ.