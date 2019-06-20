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 Зампред Верховной Рады пожаловалась на поддержку Макроном возвращения РФ в ПАСЕ

Зампред Верховной Рады пожаловалась на поддержку Макроном возвращения РФ в ПАСЕ
6:17   20 Июня 2019
Весь мир

Зампред Верховной Рады пожаловалась на поддержку Макроном возвращения РФ в ПАСЕ

Зампред Верховной Рады пожаловалась на поддержку Макроном возвращения РФ в ПАСЕ

Зампред Верховной рады Украины Ирина Геращенко возмущена словами французского лидера Эммануэля Макрона, который поддержал возвращение РФ прав в ПАСЕ.

На заседании Верховной рады она заявила, что Россия не должна возвращаться в ПАСЕ, поскольку это «убивает» украинцев в Донбассе. Также она напомнила о Белоруссии, чья делегация не включена в СЕ из-за применения в стране смертной казни.

По ее словам, европейские страны пытаются раскрыть объятия под эгидой «как мы будем без России, которая не выполняет резолюций ПАСЕ». Геращенко заявила, что Украина будет жестко защищать принципы СЕ, которые базируются на уважении к правам человека.

Накануне Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что Франция намерена избежать выхода России из ПАСЕ.

В четверг Совфед и Госдума сформировали делегацию в ПАСЕ.

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Автор: Олег Королев
#россия #пасе #верховная рада

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