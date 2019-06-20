Си Цзиньпин впервые посетит КНДР

Китайский лидер Си Цзиньпин вместе с супругой Пэн Лиюань направился с двухдневным государственным визитом в КНДР. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.

В отличие от главы КНДР Ким Чен Ына, который обычно ездил в Китай на поезде, Си Цзиньпин летит в Северную Корею. Данный визит в Северную Корею в качестве главы государства для него первый.

Кроме супруги, Си Цзиньпина сопровождают глава МИД КНР Ван И, руководитель канцелярии центрального комитета компартии Дин Сюэсян, а также глава канцелярии комиссии ЦК по иностранным делам Ян Цзечи.

Посещение Северной Кореи Си Цзиньпином приурочено к семидесятой годовщине установления дипломатических отношений. Он станет первым за четырнадцать лет официальным визитом партийного и государственного лидера КНР в КНДР.