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5:52   20 Июня 2019
Весь мир

Си Цзиньпин впервые посетит КНДР

Си Цзиньпин впервые посетит КНДР

Китайский лидер Си Цзиньпин вместе с супругой Пэн Лиюань направился с двухдневным государственным визитом в КНДР. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.

В отличие от главы КНДР Ким Чен Ына, который обычно ездил в Китай на поезде, Си Цзиньпин летит в Северную Корею. Данный визит в Северную Корею в качестве главы государства для него первый.

Кроме супруги, Си Цзиньпина сопровождают глава МИД КНР Ван И, руководитель канцелярии центрального комитета компартии Дин Сюэсян, а также глава канцелярии комиссии ЦК по иностранным делам Ян Цзечи.

Посещение Северной Кореи Си Цзиньпином приурочено к семидесятой годовщине установления дипломатических отношений. Он станет первым за четырнадцать лет официальным визитом партийного и государственного лидера КНР в КНДР.

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Автор: Олег Королев
#кндр #китай #си цзинпин

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