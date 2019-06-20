Трамп подтвердил встречу с Путиным на G20

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки».

В интервью FoxNews он заявил, что хочет поладить с Россией, и считает, что это случится. Также Трамп выразил намерение наладить отношения с Китаем.

Глава Белого дома заявил, что встретиться с лидерами обеих государств на следующей неделе на G20.

Трамп отметил важность налаживания хороших отношений с РФ и КНР. «Они мощные страны, а мы очень мощная страна», - заявил он.

Саммит пройдет в японской Осаке 28-29 июня.

Впервые президенты России и США увиделись на саммите G20 в Гамбурге, который прошел в июле 2017 года. Позже прошла двустороння встреча в Хельсинки, а также состоялась непродолжительная беседа на полях саммита «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе в ноябре минувшего года.