Маршал Хафтар пообещал обеспечить создание конституционного комитета в Ливии

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар заявил о готовности обеспечить создание комитета по разработке новой конституции страны.

По его словам, после взятия Триполи одной из задач станет формирование комитета по разработке новой конституции, составление законопроекта о проведении референдума о ней, а также восстановление баланса нефтяного сектора, облегчение жизни людей благодаря окончанию кризиса ликвидности, а также начало объединения государственных институтов и администраций после многолетнего раскола.

Также Хафтра добавил, что намерен распустить и разоружить все все вооруженные формирования и дать гарантии тем, кто будет им сотрудничать. Маршал также заявил, что в стране будет создано правительство национального единства.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в стране царит двоевластие.