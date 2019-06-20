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4:49   20 Июня 2019
Весь мир

Маршал Хафтар пообещал обеспечить создание конституционного комитета в Ливии

Маршал Хафтар пообещал обеспечить создание конституционного комитета в Ливии

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар заявил о готовности обеспечить создание комитета по разработке новой конституции страны.

По его словам, после взятия Триполи одной из задач станет формирование комитета по разработке новой конституции, составление законопроекта о проведении референдума о ней, а также восстановление баланса нефтяного сектора, облегчение жизни людей благодаря окончанию кризиса ликвидности, а также начало объединения государственных институтов и администраций после многолетнего раскола.

Также Хафтра добавил, что намерен распустить и разоружить все все вооруженные формирования и дать гарантии тем, кто будет им сотрудничать. Маршал также заявил, что в стране будет создано правительство национального единства.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в стране царит двоевластие.

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Автор: Олег Королев
#ливия

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