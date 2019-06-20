Трамп может уволить главу ФРС США

Американский президент Дональд Трамп считает, что может уволить главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла . Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По мнению Трампа, он может снять Пауэлла с поста председателя ФРС, однако не планирует этого делать.

Ранее Пауэлл по итогам заседания управляющих ФРС заявил, что не намерен увольняться из-за недовольства президента США Дональда Трампа его работой.

Ранее Трамп вновь раскритиковал политику Федеральной резервной системы. Он заявил, что базовая процентная ставка ФРС слишком высока, тогда как евро и другие валюты в отношении доллара обесценены, что наносит вред экономике США.

В ряде американских СМИ появились сведения о том, что Белый дом изучает законодательство на предмет возможности снятия главы ФРС. Сам Пауэлл заявлял, что Трамп не имеет таких полномочий.