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4:04   20 Июня 2019
Весь мир

Посольство РФ предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне

Посольство РФ предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне

Российское посольство в Великобритании предупредило россиян о всплеске уличного насилия в Лондоне.

На сайте дипмиссии приводятся данные СМИ, согласно которым за последние дни в Лондоне зарегистрировано пять смертельных случаев, произошедших в восточной и юго-восточной частях британской столицы.

При этом с начала года в Лондоне зафиксировано уже 56 убийств с применением холодного оружия. Посольство подчеркивает, что неблагополучная тенденция продолжается

Отмечается, что с учетом сохраняющегося уровня угрозы, в посольстве призвали россиян проявлять бдительность, избегать мест скопления людей и отслеживать оповещения властей города.

Ранее Скотленд-Ярд сообщал, что в минувшую субботу в Лондоне был убит россиянин. Инцидент произошел в Тауэр-Хамлетс. После инцидента, произошедшего днем, были задержаны двое мужчин.

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Автор: Олег Королев
#лондон #насилие

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