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3:37   20 Июня 2019
Весь мир

Трамп призвал Конгресс США ратифицировать торговую сделку с Мексикой и Канадой

Трамп призвал Конгресс США ратифицировать торговую сделку с Мексикой и Канадой

Президент США Дональд Трамп призвал американский конгресс к ратификации торговой сделки с Канадой и Мексикой, которая нацелена на замену Североамериканской зоны свободной торговли (NAFTA).

Вечером в среду Конгресс Мексики ратифицировал новое соглашение, подписанное по настоянию Трампа.

На своей странице в Twitter американский лидер написал, что поздравляет президента Мексики Лопеса Обрадора с тем, что подавляющее большинство законодателей поддержали ратификацию USMCA.

Трамп заявил, что Конгрессу США необходимо сделать аналогичные действия.

На данный момент перспективы ратификации соглашения в США неясны. Дата согласования пока не назначена.

Новое соглашение о свободной торговле Мексики, США и Канады было подписано главами трех государств в ноябре минувшего года. Оно было заключено на компромиссных условиях по настоянию Трампа.

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Автор: Олег Королев
#трамп #конгресс сша #usmca

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