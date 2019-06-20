Трамп призвал Конгресс США ратифицировать торговую сделку с Мексикой и Канадой

Президент США Дональд Трамп призвал американский конгресс к ратификации торговой сделки с Канадой и Мексикой, которая нацелена на замену Североамериканской зоны свободной торговли (NAFTA).

Вечером в среду Конгресс Мексики ратифицировал новое соглашение, подписанное по настоянию Трампа.

На своей странице в Twitter американский лидер написал, что поздравляет президента Мексики Лопеса Обрадора с тем, что подавляющее большинство законодателей поддержали ратификацию USMCA.

Трамп заявил, что Конгрессу США необходимо сделать аналогичные действия.

На данный момент перспективы ратификации соглашения в США неясны. Дата согласования пока не назначена.

Новое соглашение о свободной торговле Мексики, США и Канады было подписано главами трех государств в ноябре минувшего года. Оно было заключено на компромиссных условиях по настоянию Трампа.