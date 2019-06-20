Мексика начнет реализацию плана помощи жителям Центральной Америки

Выполнение специального плана по интегральному развитию Сальвадора, Гондураса, Гватемалы и юга Мексики начнется в четверг, сообщил глава МИД Марсело Эбрард.

В четверг состоится встреча мексиканского президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с сальвадорским коллегой Найибом Букеле. Стороны намерены обсудить возможные варианты разрешения ситуации с нелегалами.

По словам Эбрарда, план начнется с финансирования Мексикой Сальвадора. Страна получил ресурсы на миллионы долларов, отметил он.

Также мексиканский министр поблагодарил такие страны, как Германия, Испания и Чили за поддержку плана по развитию Центральной Америки. В его реализации поучаствуют 14 агентств оон.

Мексиканский план предполагает регистрацию и помощь мигрантам из данного региона на территории Мексики в в координации с правительствами Сальвадора, Гватемалы и Гондураса.