Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин поручил включить театр Волкова в свод особо ценных объектов наследия

Путин поручил включить театр Волкова в свод особо ценных объектов наследия

 Беглов во «ВКонтакте» показал, какие записки писали грифонам Банковского моста

Беглов во «ВКонтакте» показал, какие записки писали грифонам Банковского моста
Пьяный командир ВСУ ранил своих подчиненных в Донбассе

Пьяный командир ВСУ ранил своих подчиненных в Донбассе

 Порошенко представил новый антироссийский «спецназ»

Порошенко представил новый антироссийский «спецназ»
Иран заявил о сбитом разведывательном американском беспилотнике

Иран заявил о сбитом разведывательном американском беспилотнике

 Зампред Верховной Рады пожаловалась на поддержку Макроном возвращения РФ в ПАСЕ

Зампред Верховной Рады пожаловалась на поддержку Макроном возвращения РФ в ПАСЕ
Путин поручил включить театр Волкова в свод особо ценных объектов наследия

Путин поручил включить театр Волкова в свод особо ценных объектов наследия

 Беглов во «ВКонтакте» показал, какие записки писали грифонам Банковского моста

Беглов во «ВКонтакте» показал, какие записки писали грифонам Банковского моста
Пьяный командир ВСУ ранил своих подчиненных в Донбассе

Пьяный командир ВСУ ранил своих подчиненных в Донбассе

 Порошенко представил новый антироссийский «спецназ»

Порошенко представил новый антироссийский «спецназ»
Иран заявил о сбитом разведывательном американском беспилотнике

Иран заявил о сбитом разведывательном американском беспилотнике

 Зампред Верховной Рады пожаловалась на поддержку Макроном возвращения РФ в ПАСЕ

Зампред Верховной Рады пожаловалась на поддержку Макроном возвращения РФ в ПАСЕ
3:02   20 Июня 2019
Весь мир

Мексика начнет реализацию плана помощи жителям Центральной Америки

Мексика начнет реализацию плана помощи жителям Центральной Америки

Выполнение специального плана по интегральному развитию Сальвадора, Гондураса, Гватемалы и юга Мексики начнется в четверг, сообщил глава МИД Марсело Эбрард.

В четверг состоится встреча мексиканского президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с сальвадорским коллегой Найибом Букеле. Стороны намерены обсудить возможные варианты разрешения ситуации с нелегалами.

По словам Эбрарда, план начнется с финансирования Мексикой  Сальвадора. Страна получил ресурсы на миллионы долларов, отметил он.

Также мексиканский министр поблагодарил такие страны, как Германия, Испания и Чили за поддержку плана по развитию Центральной Америки. В его реализации поучаствуют 14 агентств оон.

Мексиканский план предполагает регистрацию и помощь мигрантам из данного региона на территории Мексики в в координации с правительствами Сальвадора, Гватемалы и Гондураса.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#мексика #миграция #центральная америка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...