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2:44   20 Июня 2019
Весь мир

Банки в полной мере знали о деятельности Huawei, заявил глава китайской компании

Банки в полной мере знали о деятельности Huawei, заявил глава китайской компании

Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что находящиеся в центре расследования США по делу китайской компании банки знали о ее деятельности.

В декабре минувшего года WSJ со ссылкой на источники сообщала, что HSBC был одним из четырех международных банков, которых руководство Huawei могли вводить заблуждение о связях со Skycom Tech - гонконгской компанией, действующей в Иране.

Жэнь Чжэнфэй сообщил, что банки в полной мере знали о бизнес-активностях компании.

Также он отметил, что задержанная в Канаде его дочь Мэн Ваньчжоу встречалась с представителями одного из банков. По его словам, необходимо побеседовать с этим человеком. Глава Huawei отметил, что если бы данные факты были обнародованы, дело было бы предельно прозрачным.

Финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу была арестована в Канаде в декабре текущего года и позже выпущена под залог в десять миллионов канадских долларов с обязательством носить GPS-браслет и платить за охрану. Она обвиняется в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

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Автор: Олег Королев
#huawei

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