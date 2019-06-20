Посольство в США отметило надуманность обвинений по делу россиянина Тищенко

Посольство РФ в США назвало обвинения в адрес разработчика компьютерных игр Олега Тищенко надуманными.

Диппредставительство напоминает, что по обвинению в контрабанде продукции военного назначения осужден доставленный ранее из Грузии в США Олег Тищенко.

Посольство выражает разочарование подобной практикой властей США и призывает отказаться от нее в пользу налаживания эффективного взаимодействия правоохранительных структур обеих стран.

Дипломаты напоминают, что с учетом уже отбытого срока, Тищенко был в среду передан иммиграционным властям США в зале суда для его последующей депортации. На данный момент россиянин отправляется в РФ.

Подчеркивается, что в период нахождения Тищенко в тюрьме города Солт-Лейк-Сити посольство РФ постоянно поддерживало с ним связь, отстаивало его права и законные интересы, добиваясь смягчения условий пребывания в заключении.