Пьяный командир ВСУ ранил своих подчиненных в Донбассе

Командир одного из подразделений ВСУ в Донбассе расстрелял своих подчиненных. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко

По его сведениям, инцидент произошел во вторник в районе населенного пункта Троицкое. Командир взвода одного из подразделений 30-й бригады ВСУ, будучи пьяным, устроил стрельбу по трем украинским военным, которые попытались оставить свои позиции.

Солдаты получили серьезные ранения. Однако, факт произошедшего командование бригады предпочло скрыть. Сейчас военные находятся на лечении в одной из местных больниц.

В ДНР неоднократно отмечали ухудшение морально-психологического состояния украинских военных. Служащие ВСУ мародерствуют и устраивают пьяные разборки. Также в украинской армии участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и суицидам.