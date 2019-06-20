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1:40   20 Июня 2019
Весь мир

США предупреждают Саудовскую Аравию о новых мерах из-за дела Хашогги

США предупреждают Саудовскую Аравию о новых мерах из-за дела Хашогги

США рассмотрят новые меры в отношении Саудовской Аравии в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги, если в деле появятся новые факты. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель Госдепа.

Ранее был представлен доклад спецдокладчика Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар, в котором содержится призыв к США провести расследование ФБР и ввести санкции в отношении руководства Саудовской Аравии.

Представитель Госдепа США сообщил, что в Вашингтоне внимательно изучают доклад. Ранее были введены визовые ограничения и финансовые санкции в отношении лиц, сыгравших роль в убийстве журналиста, имевшего американское гражданство.

По его словам, если  в деле будут выявлены дополнительные факты, в будущем будут рассмотрены дальнейшие меры.

Собеседник агентства уточнил, что США поддерживают работу Аньес Каламар. Ей была предоставлена возможность пообщаться с сотрудниками ведомства по поводу ситуации вокруг Хашогги.

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Автор: Олег Королев
#сша #саудовская аравия #хашогги

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