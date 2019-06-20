Порошенко представил новый антироссийский «спецназ»

Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал свою партию «политическим спецназом». Об этом написал на своей странице в Twitter.

По его словам, в стране происходят попытки разрушения «духовного фундамента». Политик заявил, что его партия «Европейская солидарность» - это политический спецназ, который способен защитить Украину от развала.

Экс-президент страны уточнил, что фундаментом украинской государственности является армия, язык и вера. Порошенко уверен, что сейчас украинской армии пытаются навредить. Также он отметил, что политическое оппоненты намерены отменить закон о государственном языке и решением «купленного» суда пытаются запретить ПЦУ.

Политик заявил, что его партия намерена участвовать в ближайших выборах в Верховную раду, чтобы не позволить вернуть страну назад в сторону России, или же остановить ее на «полпути» вступления в НАТО и Евросоюз.