Порошенко представил новый антироссийский «спецназ»

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1:15   20 Июня 2019
Ближнее зарубежье

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Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал свою партию «политическим спецназом». Об этом написал на своей странице в Twitter.

По его словам, в стране происходят попытки разрушения «духовного фундамента». Политик заявил, что его партия «Европейская солидарность» - это политический спецназ, который способен защитить Украину от развала.

Экс-президент страны уточнил, что фундаментом украинской государственности является армия, язык и вера. Порошенко уверен, что сейчас украинской армии пытаются навредить. Также он отметил, что политическое оппоненты намерены отменить закон о государственном языке и решением «купленного» суда пытаются запретить ПЦУ.

Политик заявил, что его партия намерена участвовать в ближайших выборах в Верховную раду, чтобы не позволить вернуть страну назад в сторону России, или же остановить ее на «полпути» вступления в НАТО и Евросоюз.

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Автор: Олег Королев
#порошенко #украина

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