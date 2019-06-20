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0:41   20 Июня 2019
Весь мир

Глава Крыма прокомментировал свое упоминание в докладе по MH17

Глава Крыма прокомментировал свое упоминание в докладе по MH17

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал свое упоминание в докладе Совместной следственной группы (ССГ) по крушению малайзийского Boeing MH17 в 2014 году в Донбассе.

В среду международное следствие объявило имена четырех подозреваемых. Утверждается, что среди них россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко. Следователи считают, что они причастны к доставке ЗРК «Бук» на позицию в Донбассе, а также к нанесению удара по самолету.

ССГ, не приведя каких-либо доказательств, также продемонстрировала аудиозапись, которую представила как разговор Аксенова с Гиркиным и помощником президента РФ Владиславом Сурковым, в которой не упоминается инцидент с малайзийским Boeing.

Аксенов в Севастополе заявил журналистам, что продолжает поддерживать ДНР и ЛНР. Также с иронией он отметил, что ракеты не чистил, и к запуску их не готовил.

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Автор: Олег Королев
#крым #mh17 #аксенов

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