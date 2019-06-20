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0:23   20 Июня 2019
Весь мир

США направят на Ближний Восток вооруженный Patriot контингент

США направят на Ближний Восток вооруженный Patriot контингент

Новый американский военный контингент в тысячу человек, направляемый на Ближний Восток, будет включать батальон с ЗРК Patriot. ОБ этом сообщает Reuters со ссылкой на военное ведомство США.

Кроме того, в составе группы будут находиться БПЛА и пилотируемый самолет-разведчик

В минувший понедельник Пентагон сообщил, что в Вашингтоне идет подготовка отправки дополнительных сил на Ближний Восток, что станет ответом на «угрозу» со стороны Ирана, который якобы причастен к недавним атакам на танкеры.

И.о. главы Пентагона Патрик Шанахан сообщил, что США отправят тысячу военных дополнительно на Ближний Восток. По его словам, эти действия не направлены на противостояние с Ираном, а только отвечают интересам союзников и безопасности США.

Ранее американские сенаторы потребовали от президента США Дональда Трампа объяснить причину отправки военных.

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Автор: Олег Королев
#сша #ближний восток #patriot

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