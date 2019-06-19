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22:48   19 Июня 2019
Россия

Путин поручил включить театр Волкова в свод особо ценных объектов наследия

Путин поручил включить театр Волкова в свод особо ценных объектов наследия

Российский лидер поручил главе Кабмина Дмитрию Медведеву подготовить такой проект указа к сентябрю. Об этом говорится на сайте Кремля. Проект указа должен быть подготовлен к сентябрю.

Ранее глава Ярославской области Дмитрий Миронов написал в Facebook, что театр Волкова получит статус особо ценного объекта культурного наследия народов РФ, что позволит улучшить его материально-техническое обеспечение и сохранит самостоятельность.

27 марта глава Минкульта России Владимир Мединский сообщил, что два старейших театра России - ярославский Театр драмы имени Волкова и петербургский Александринский театр - будут объединены в единый комплекс. Однако приказ об объединении в базу министерства не внесли, новость об объединении театров жители Ярославля встретили негативно. Миронов тогда отметил, что намерен добиваться сохранения самостоятельности театра.

Театр Волкова был основан в Ярославле в 1750 году.

Путин поручил включить театр Волкова в свод особо ценных объектов наследия

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #путин #ярославль #культура #общество #театр волкова

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