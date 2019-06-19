Беглов во «ВКонтакте» показал, какие записки писали грифонам Банковского моста

Градоначальник Петербурга Александр Беглов рассказал на своей странице «ВКонтакте», что в процессе демонтажа моста рабочие обнаружили множество монет, оставленных грифонам на удачу, а также записок с желаниями.

Беглов выложил фотографии нескольких посланий и заинтересовался тем, как сложились судьбы авторов и сбылись ли их желания. Он попросил авторов откликнуться, чтобы журналисты смогли сделать интересный сюжет.

Врио губернатора призвал подписчиков распространить его пост «ВКонтакте», чтобы на практике проверить теорию пяти рукопожатий.

Также Беглов рассказал, что и сам загадал желание в центре моста. Желание не касается увеличения городского бюджета на развитие, потому что это рабочая задача, подчеркнул он.