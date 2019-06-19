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22:06   19 Июня 2019
Весь мир

Эксперты признали наличие угрозы цифрового терроризма

Эксперты признали наличие угрозы цифрового терроризма

В Совбезе РФ предупредили о приближении эры цифрового терроризма. Замсекретаря Совета безопасности России Юрий Коков заявил, что террористы и хакеры расширяют использование возможностей в сети. В сети появляется «уязвимость общественных и государственных интересов»,  интернет стал активнее использоваться и для организации массовых беспорядков, отметил он.

Цифрового терроризма опасаются не только для России, но и в других странах. Сейчас все технологии переплетены между собой, что делает их уязвимыми для атак.

Использование интернета международными экстремистскими организациями - отдельный вопрос, пишет «360». Специалист по терроризму, аналитик сайта оценки террористической угрозы TRAC Жасмин Опперман выразил мнение, что боевики используют сеть в большей степени для пропаганды, нежели для планирования терактов.

Террористы никогда не станут обсуждать атаку с конкретными данными в обычных чатах, боевики понимают, что за их ресурсами наблюдают спецслужбы, объяснил Опперман.

Специалист по радикальным течениям из Австралии Джамал Дауд также признает наличие угрозы. Перекрытие финансирования преступников до сих пор является самым надежным способом противостояния, подчеркнул он.

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Автор: Ольга Шпакова
#совбез #общество #весь мир #цифровой терроризм

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