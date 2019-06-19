«Коммунисты России» пообещали дать в морду Харрису за сравнение СССР с Третьим Рейхом

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20:58   19 Июня 2019
Политика

«Коммунисты России» дали бы в морду Харрису за сравнение СССР с Третьим Рейхом

«Коммунисты России» дали бы в морду Харрису за сравнение СССР с Третьим Рейхом

Сыгравший профессора Легасова в сериале «Чернобыль» от НВО Джаред Харрис удивлен, что Россия так печется о репутации СССР. Об этом он заявил в интервью украинскому изданию «Апостроф», комментируя требование главы исполкома ЦК «Коммунистов России» Сергея Малинковича, в котором он призвал Роскомнадзор заблокировать доступ к «гадостному сериалу» на всех трекерах. А в отношении авторов «Чернобыля» возбудить дело за клевету.

- Меня удивляет, почему Россия берет на себя решения, которые принимались в СССР. Советского Союза уже давно нет, и Россия, как Украина и Беларусь, уже давно независимая страна. И я не понимаю, почему в России эти обвинения принимают на свой счет. Обвиняется ведь Советский Союз, - заметил актер.

- Речь идет о Москве, бывшей столице СССР, и, возможно… - предположил корреспондент.

- Да, но ведь они жили под руководством совершенно другого правительства. Это было правительство СССР, его уже давно нет, есть демократия. И очень странно, что Россия так печется о репутации Советского Союза. Это то же самое, что Германия отстаивала бы идеи национал-социализма 30-40-х. 

За последнюю фразу Сергей Малинкович готов «дать в морду» Харрис. Об этом он рассказал «Политике Сегодня». 

«Мерзавец и негодяй. Он сам и есть первый фашист. Фашистов обвиняли в преступлениях против человечества. То, что он сейчас говорит — это и есть преступление против человечества. Как можно сравнивать страну победившую фашизм с нацистами, я не понимаю. Это надо быть полным идиотом, но я не думаю, что Харрис — идиот. Он просто хочет исказить историю России, итоги Второй мировой войны. Поэтому, к сожалению, таких людей много. Как артист он никому неизвестен и не нужен. Так он хочет сохранить свою востребованность», — считает Малинкович.

«Коммунисты России» пообещали дать в морду Харрису за сравнение СССР с Третьим Рейхом

Малинкович надеется, что Джареду Харрису запретят въезд в Россию. Своими словами он оскорбил не только тех, кто воевал, но и своих соотечественников.

«Конечно, если бы людям, тогда воевавшим, сказали, что Советский союз — это то же самое, что и фашистская Германия, то ему дали бы по морде. К сожалению, нет возможности дать ему по морде в силу географической отдаленности. Но может, найдется кто-то, кто с ним поговорит», — думает политик.

Замппред ЦК напомнил, что «Коммунисты России» получили огромную поддержку для запрета сериала на территории нашей страны.

«В соцсетях у нас много лайков, как это сейчас говорится», — с радостью сообщил Малинкович.

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Автор: Валерия Крутецкая
#сериал #чернобыль #малинкович #коммунисты россии #нво

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