Помощник Резника гордится школьниками, которых из фашистов превращал в геев

Депутат петербургского ЗакСа Максим Резник разделяет либеральные взгляды еще со времен членства в партии «Яблоко». Он критикует власть и раздает интервью СМИ, которые финансируют США и «МБХ». Последним владеет беглый олигарх Михаил Ходорковский.

Как отмечает «Nation news», есть основания полагать, что между участником недавнего наркоскандала Резником и миллиардером есть прочная связь.

Резник, когда-то преподававший в школе уроки истории, любит работать с молодежью и обучает этому своих подчиненных, например, руководителя «Молодежной правозащитной группы» Максима Иванцова. По профессии он, как и Резник, учитель, а вот по призванию - ЛГБТ-активист.

Как отмечает СМИ, он долгие годы действовал по такой схеме: устраивался учителем в несколько петербургских школ, где устраивал уроки «радужного мышления». Его методы воспитания родителям не нравились, и учитель уходил. Резник знал об этих занятиях Иванцова, но ничего плохого в разделении учеников на «геев и фашистов» не видел и активно за него заступался.

Иванцова неоднократно обвиняли в попытках привить детям гомосексуальные наклонности, однако он продолжал занимать пост помощника Резника в ЗакСе.

В прошлом году «Молодежную правозащитную группу» признали иноагентом – организация получала средства из Нидерландов. Учитывая тот факт, что Иванцов когда-то состоял в движении «Оборона», которое поддерживало Ходорковского в период его заключения, можно предположить, кто снабжал его новую организацию деньгами из Голландии, отмечает СМИ.

Среди хороших знакомых Резника и председатель признанного в РФ нежелательным движения «Открытая Россия» Андрей Пивоваров. Оба обучались в Московской школе политических исследований МШПИ. Как указывает СМИ, движение Пивоварова активно продвигает западную либеральную повестку и обучает лидеров протестного движения. Несложно догадаться, кто финансирует «Открытую Россию».

Учитывая связи Резника с подопечными Ходорковского и его опыт в политике, можно сделать вывод, что он найдет способ неплохо заработать, даже если лишится мандата и депутатской зарплаты после наркоскандала. Для работы структур Ходорковского необходимы подготовленные кадры, и педагогический талант Резник пригодится для воспитания образцовых либералов для обслуживания интересов олигарха.