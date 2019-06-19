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20:19   19 Июня 2019
Россия

Эксперт РАН объяснил, почему Трамп удобный для России президент США

Эксперт РАН объяснил, почему Трамп удобный для России президент США

Глава США Дональд Трамп начал официальную предвыборную кампанию — он планирует задержаться в Белом доме еще на один четырехлетний срок. Выступая перед сторонниками в Орландо, Трамп назвал своей заслугой на текущем сроке президентства «жесткость» по отношению к России.

«Противостояние» Трампа с Москвой, скорее, условное, считают те, кто разбирается в схемах американской политики. Затяжной конфликт действующего президента США с демократами на почве обвинений в неоднократно опровергнутых связях с Россией не оставил Штатам сил на вмешательство во внутренние дела других стран, в том числе России.

Хиллари Клинтон, которую Трамп обошел на выборах, однозначно была бы более сконцентрирована на внешней политике и России наверняка было бы труднее проводить независимую внешнюю политику, отмечает ФАН.

Объявленная при 44-м президенте США Бараке Обаме «перезагрузка» отношений с РФ, на которой настояла Клинтон, не дала результатов и не повлияла на улучшение отношений двух стран. Хиллари — политик, которому нельзя верить, пишет СМИ, потому как Трамп хотя бы предпринимал попытки наладить диалог между США и Россией.

Эксперт РАН объяснил, почему Трамп удобный для России президент США

Трамп для России — это в целом хорошо, высказал мнение корреспонденту ФАН ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, американист-политолог Константин Блохин.

По его словам, почти все были уверены, что Трамп будет участвовать в новой президентской гонке. После провала расследования спецпрокурора Роберта Мюллера Трамп значительно укрепил свои позиции. Замеры общественного мнения, согласно которым американцы хотят голосовать за вероятного соперника Трампа — демократа и экс-вице-президента США Джо Байдена, нельзя считать определяющими, отметил американист.

Формально российско-американские отношения при Трампе ухудшились даже больше, чем при Обаме, однако Дональд — достаточно «удобный» для России политик, подчеркнул Блохин. Он пытается наладить отношения с Москвой, но ему всячески препятствует американский истеблишмент, объяснил собеседник агентства.

Если бы место президента США заняла Клинтон, то внутренняя политика Штатов была бы менее скандальной, что усилило бы международное давление, в том числе на Россию.

«Политический кризис в США в наших интересах, так что даже по этой причине Трамп для нас выгоднее», — считает политолог.

Американские масс-медиа, истеблишмент и теперь уже бывший спецпрокурор Роберт Мюллер считали, что на победу Трампа на выборах повлияло российское «Агентство интернет-исследований». Даже если эта организация и вправду «помогла» американцам выбрать Трампа, то стоит сказать ей спасибо. Но Мюллер так и не смог этого доказать и с позором оставил должность.

Как отметил Блохин, сейчас в Вашингтоне все осознают, что США теряют превосходство, и основной угрозой для их страны является Китай.

Эксперт РАН объяснил, почему Трамп удобный для России президент США

Несмотря на разногласия между Москвой и Вашингтоном, встреча главы РФ Владимира Путина и его американского коллеги, возможно, состоится в рамках саммита G20, который пройдет с 28 по 29 июня в Осаке.

Напомним, что президентские выборы в Америке пройдут 3 ноября 2020 года.

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Автор: Ольга Шпакова
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