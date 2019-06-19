Эксперт РАН объяснил, почему Трамп удобный для России президент США

Глава США Дональд Трамп начал официальную предвыборную кампанию — он планирует задержаться в Белом доме еще на один четырехлетний срок. Выступая перед сторонниками в Орландо, Трамп назвал своей заслугой на текущем сроке президентства «жесткость» по отношению к России.

«Противостояние» Трампа с Москвой, скорее, условное, считают те, кто разбирается в схемах американской политики. Затяжной конфликт действующего президента США с демократами на почве обвинений в неоднократно опровергнутых связях с Россией не оставил Штатам сил на вмешательство во внутренние дела других стран, в том числе России.

Хиллари Клинтон, которую Трамп обошел на выборах, однозначно была бы более сконцентрирована на внешней политике и России наверняка было бы труднее проводить независимую внешнюю политику, отмечает ФАН.

Объявленная при 44-м президенте США Бараке Обаме «перезагрузка» отношений с РФ, на которой настояла Клинтон, не дала результатов и не повлияла на улучшение отношений двух стран. Хиллари — политик, которому нельзя верить, пишет СМИ, потому как Трамп хотя бы предпринимал попытки наладить диалог между США и Россией.

Трамп для России — это в целом хорошо, высказал мнение корреспонденту ФАН ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, американист-политолог Константин Блохин.

По его словам, почти все были уверены, что Трамп будет участвовать в новой президентской гонке. После провала расследования спецпрокурора Роберта Мюллера Трамп значительно укрепил свои позиции. Замеры общественного мнения, согласно которым американцы хотят голосовать за вероятного соперника Трампа — демократа и экс-вице-президента США Джо Байдена, нельзя считать определяющими, отметил американист.

Формально российско-американские отношения при Трампе ухудшились даже больше, чем при Обаме, однако Дональд — достаточно «удобный» для России политик, подчеркнул Блохин. Он пытается наладить отношения с Москвой, но ему всячески препятствует американский истеблишмент, объяснил собеседник агентства.

Если бы место президента США заняла Клинтон, то внутренняя политика Штатов была бы менее скандальной, что усилило бы международное давление, в том числе на Россию.

«Политический кризис в США в наших интересах, так что даже по этой причине Трамп для нас выгоднее», — считает политолог.

Американские масс-медиа, истеблишмент и теперь уже бывший спецпрокурор Роберт Мюллер считали, что на победу Трампа на выборах повлияло российское «Агентство интернет-исследований». Даже если эта организация и вправду «помогла» американцам выбрать Трампа, то стоит сказать ей спасибо. Но Мюллер так и не смог этого доказать и с позором оставил должность.

Как отметил Блохин, сейчас в Вашингтоне все осознают, что США теряют превосходство, и основной угрозой для их страны является Китай.

Несмотря на разногласия между Москвой и Вашингтоном, встреча главы РФ Владимира Путина и его американского коллеги, возможно, состоится в рамках саммита G20, который пройдет с 28 по 29 июня в Осаке.

Напомним, что президентские выборы в Америке пройдут 3 ноября 2020 года.