Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин поручил включить театр Волкова в свод особо ценных объектов наследия

Путин поручил включить театр Волкова в свод особо ценных объектов наследия

 Беглов во «ВКонтакте» показал, какие записки писали грифонам Банковского моста

Беглов во «ВКонтакте» показал, какие записки писали грифонам Банковского моста
Пьяный командир ВСУ ранил своих подчиненных в Донбассе

Пьяный командир ВСУ ранил своих подчиненных в Донбассе

 Порошенко представил новый антироссийский «спецназ»

Порошенко представил новый антироссийский «спецназ»
Иран заявил о сбитом разведывательном американском беспилотнике

Иран заявил о сбитом разведывательном американском беспилотнике

 Зампред Верховной Рады пожаловалась на поддержку Макроном возвращения РФ в ПАСЕ

Зампред Верховной Рады пожаловалась на поддержку Макроном возвращения РФ в ПАСЕ
Путин поручил включить театр Волкова в свод особо ценных объектов наследия

Путин поручил включить театр Волкова в свод особо ценных объектов наследия

 Беглов во «ВКонтакте» показал, какие записки писали грифонам Банковского моста

Беглов во «ВКонтакте» показал, какие записки писали грифонам Банковского моста
Пьяный командир ВСУ ранил своих подчиненных в Донбассе

Пьяный командир ВСУ ранил своих подчиненных в Донбассе

 Порошенко представил новый антироссийский «спецназ»

Порошенко представил новый антироссийский «спецназ»
Иран заявил о сбитом разведывательном американском беспилотнике

Иран заявил о сбитом разведывательном американском беспилотнике

 Зампред Верховной Рады пожаловалась на поддержку Макроном возвращения РФ в ПАСЕ

Зампред Верховной Рады пожаловалась на поддержку Макроном возвращения РФ в ПАСЕ
19:20   19 Июня 2019
Весь мир

Эрдоган заявил, что бывший президент Египта Мурси был убит

Эрдоган заявил, что бывший президент Египта Мурси был убит

Турецкий лидер Тайип Эрдоган считает, что бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в суде, потому что ему не оказали своевременную медпомощь. Такое заявление он сделал в среду, 19 июня, в Стамбуле.

«Мурси 20 минут бился в конвульсиях в зале суда. Уполномоченные лица не вмешивались в ситуацию. Мурси погиб не естественной смертью, а был убит», — подчеркнул Эрдоган. 

По его словам, Анкара будет следить за развитием темы. Президент Турции пообещал «сделать все, что требуется, чтобы призвать власти Египта к ответу на международном трибунале». Он также призвал Организацию исламского сотрудничества подключиться к ситуации и принять меры.

Турция поддерживала Мурси и его администрацию. Анкара считает антиконституционным свержение его режима нынешним лидером Абдель Фаттаха ас-Сиси.

Отстраненный от власти военными властями в 2013 году 68-летний Мурси скончался в ходе судебного заседания по делу о шпионаже 17 июня. По данным египетского государственного телевидения, причиной смерти стал сердечный приступ.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#суд #эрдоган #египет #мурси

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...