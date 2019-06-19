Эрдоган заявил, что бывший президент Египта Мурси был убит

Турецкий лидер Тайип Эрдоган считает, что бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в суде, потому что ему не оказали своевременную медпомощь. Такое заявление он сделал в среду, 19 июня, в Стамбуле.

«Мурси 20 минут бился в конвульсиях в зале суда. Уполномоченные лица не вмешивались в ситуацию. Мурси погиб не естественной смертью, а был убит», — подчеркнул Эрдоган.

По его словам, Анкара будет следить за развитием темы. Президент Турции пообещал «сделать все, что требуется, чтобы призвать власти Египта к ответу на международном трибунале». Он также призвал Организацию исламского сотрудничества подключиться к ситуации и принять меры.

Турция поддерживала Мурси и его администрацию. Анкара считает антиконституционным свержение его режима нынешним лидером Абдель Фаттаха ас-Сиси.

Отстраненный от власти военными властями в 2013 году 68-летний Мурси скончался в ходе судебного заседания по делу о шпионаже 17 июня. По данным египетского государственного телевидения, причиной смерти стал сердечный приступ.