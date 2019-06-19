В Москве безумный сторонник Навального ударил полицейского ножом при задержании

Сумасшедший сторонник блогера Алексея Навального накинулся с ножом на волонтеров штаба олимпийской чемпионки Марии Киселевой. Об этом сообщает «Nation News». О происшествии, которое случилось накануне вечером в Москве, написала в Facebook сама спортсменка.

Как рассказала Киселева, волонтерам удалось убежать от нападавшего, но разъяренный мужчина раскромсал ножом газеты и флаеры, а также повредил куб. Правоохранителям удалось оперативно задержать мужчину, однако ему удалось ранить ножом сотрудника полиции.

Отмечается, что правоохранители быстро установили личность нападавшего. Мужчиной с ножом оказался бывший депутат Алексей Приходько, который ранее открыто поддерживал главу так называемого ФБК Алексея Навального и либералов из партии «Яблоко».

Приходько отпустили под подписку о невыезде, против него возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством».