Жириновский покинул зал ГД из-за отклоненного законопроекта о российском гражданстве

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский со скандалом покинул зал пленарных заседаний Госдумы из-за отказа парламентариев принять законопроект об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.

Инцидент произошел в среду, 19 июня. Жириновский назвал сидящих в зале коллег «предателями русского народа» и заявил, что им «будет стыдно».

«Возьмите стенограмму и сохраните для потомков, чтобы они знали, что бабушка или дедушка в очередной раз отказали русским в ускорении принятия гражданства», — негодовал депутат.

ЛДПР предложила упростить выдачу паспортов России тем, у кого один из родителей может документально подтвердить национальность. Жириновский покинул заседания со словами, что ему «противно находиться» в одном зале с теми, кто отклонил предложение.

Сразу после ухода Жириновского депутаты проголосовали против данного законопроекта.