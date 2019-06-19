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19:06   19 Июня 2019
Россия

Комиссия при детском омбудсмене подготовит поправки по соцподдержке сирот

Комиссия при детском омбудсмене подготовит поправки по соцподдержке сирот

Спецкомиссия при детском омбудсмене займется подготовкой пакета поправок в законодательство касательно поддержки выпускников детских домов.

Об этом рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова. В ходе совещания она отметила, что сейчас вопросами поддержки выпускников детдомов в полной мере не занимается ни одно ведомство и предложила депутатам Госдумы и сенаторам создать специальную временную комиссию для решения этих вопросов.

Кузнецова предложила внести поправки в закон об основах социального обслуживания граждан и наделить сирот преимуществом при поступлении в кадетские и суворовские училища.

Помимо этого, она выдвинула инициативу внести в законодательство изменения, позволяющие детям-сиротам с ограниченными возможностями со свидетельством об обучении получать дальнейшее образование по программам профессиональной подготовки.

Предложение Кузнецовой создать комиссию в Совфеде поддержали.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #общество #кузнецова #детский омбудсмен #сироты #детдома

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