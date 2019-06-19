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18:31   19 Июня 2019
Россия

Кузнецова предложила усовершенствовать соцподдержку детей-сирот на законодательном уровне

Кузнецова предложила усовершенствовать соцподдержку детей-сирот на законодательном уровне

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила о необходимости усовершенствовать социальную поддержку выпускников сиротских учреждений. Об этом сообщает РАПСИ в среду, 19 июня.

По ее словам, дети-сироты должны получать поддержку вне зависимости от того, обратились ли они за помощью. По словам детского омбудсмена, такая возможность должна быть предусмотрена законодательно.

Кузнецова на совещании по вопросам реализации инициатив, направленных на совершенствование постинтернатного сопровождения детей-сирот сообщила, что подготовила целый пакет соответствующих изменений.

«Нам бы очень хотелось, чтобы в 442-й ФЗ ("Об основах социального обслуживания граждан в РФ") были внесены изменения, которые априори предполагают выпускника сиротского учреждения как того, кому нужно оказывать соцподдержку», — подчеркнула детский омбудсмен.

Кузнецова добавила, что ждать безысходных ситуаций, чтобы начать помогать сиротам, не надо. Ранее в мае она направила в Госдуму законопроект по дополнительным гарантиям в соцпомощи, в получении образования и защиты от безработицы выпускникам сиротских учреждений.

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Автор: Арсений Аскольский
#кузнецова #дети-сироты #соцподдержка

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