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18:48   19 Июня 2019
Россия

МИД РФ назвал заявления Совместной следственной группы по МН17 голословными обвинениями

МИД РФ назвал заявления Совместной следственной группы по МН17 голословными обвинениями

МИД назвал заявления о причастности военнослужащих РФ к крушению Boeing на Украине в июле 2014, которые озвучила Совместная следственная группа (СГГ) голословными обвинениями. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства в среду, 19 июня.

МИД подчеркнул, что в адрес российской стороны вновь выдвигаются обвинения, которые направлены на дискредитацию России в глазах международного сообщества. 

«Как и в случае с предыдущими пресс-конференциями ССГ, в этот раз так же не было продемонстрировано ни одного конкретного доказательства в подкрепление подобных неправомерных заявлений», — отметили в ведомстве. 

Качество работы ССГ подтверждает предвзятость и однобокость «расследования», отмечает МИД РФ в своем заявлении. Россия продолжит содействовать следствию с тем, чтобы истина о гибели рейса МН17 была установлена, а виновные справедливо наказаны, подчеркивает ведомство. 

МИД РФ назвал заявления Совместной следственной группы по МН17 голословными обвинениями

Напомним, трагедия случилась 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing-777 перевозил рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур 298 пассажиров. В результате крушения все люди, по большей части нидерландские поданные, погибли.

ССГ — международная группа под руководством Нидерландов. Она заявляет, что в трагедии якобы виновата Россия. Согласно ее данным, ЗРК «Бук», из которого стреляли в самолет, привезли с российской территории, а потом доставили обратно.

Минобороны РФ указало, что все ракеты, которые рассматривает следствие, были утилизированы после 2011 года. Концерн «Алмаз-Антей» провел ряд экспериментов, который доказал, что лайнер сбили с территории, подконтрольной украинской армии. Однако расследование проигнорировало данные.

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Автор: Арсений Аскольский
#mh17 #мид рф

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