Порошенко допустил отказ Зеленского от претензий на Крым

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что новые власти могут отказаться от претензий на Крымский полуостров в обмен на решение конфликта в Донбассе. Мнение он выразил в интервью изданию «Главком».

«Очевидно, что может», — ответил Порошенко на вопрос, может ли президент Украины Владимир Зеленский и его команда «обменять» Крым на урегулирование конфликта на Юго-востоке страны

При этом экс-президент считает, что в таком случае «эта власть перестанет быть властью».

Порошенко отметил, что не хочет давать советов Зеленскому, но указал, что тому следует принимать в расчет «зашкаливающие риски и угрозы» с российской стороны.

Крым вошел в состав РФ после проведенного там в марте 2014 года референдума. Украина продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной территорией. По словам российского лидера Владимира Путина, вопрос региона «закрыт окончательно».