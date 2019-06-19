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17:58   19 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Порошенко допустил отказ Зеленского от претензий на Крым

Порошенко допустил отказ Зеленского от претензий на Крым

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что новые власти могут отказаться от претензий на Крымский полуостров в обмен на решение конфликта в Донбассе. Мнение он выразил в интервью изданию «Главком».

«Очевидно, что может», — ответил Порошенко на вопрос, может ли президент Украины Владимир Зеленский и его команда «обменять» Крым на урегулирование конфликта на Юго-востоке страны

При этом экс-президент считает, что в таком случае «эта власть перестанет быть властью».

Порошенко отметил, что не хочет давать советов Зеленскому, но указал, что тому следует принимать в расчет «зашкаливающие риски и угрозы» с российской стороны.

Крым вошел в состав РФ после проведенного там в марте 2014 года референдума. Украина продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной территорией. По словам российского лидера Владимира Путина, вопрос региона «закрыт окончательно».

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Автор: Арсений Аскольский
#порошенко #украина #крым #зеленский

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