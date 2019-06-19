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17:55   19 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский изменил состав представителей Украины в контактной группе

Зеленский изменил состав представителей Украины в контактной группе

Украинский лидер добавил новых участников в состав рабочих подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Указ был обнародован 19 июня на сайте президента Украины.

Представителем Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности стал Богдан Бондарь. Главой делегации Киева в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам назначили Игоря Веремия.

В рабочую подгруппу по гуманитарным вопросам также войдет Валерия Лутковская, в рабочей подгруппе по политическим вопросам. Украину будет представлять Александр Моцик.

Накануне сообщалось, что Владимир Зеленский посетил Берлин с рабочим визитом. Он провел переговоры с немецким коллегой, обсудив с ним ход дальнейшей работы Нормандской четверки.

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Автор: Ольга Шпакова
#донбасс #украина #политика #зеленский

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