Россия сформировала состав делегации в ПАСЕ

Совет Федерации сформировал свою часть делегации в Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), сообщил глава комитета по международным делам Константин Косачев в среду, 19 июня.

Комиссию возглавит первый заместитель главы международного комитета Совфеда, бывший посол РФ в США Сергей Кисляк, отметил парламентарий.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в состав делегации войдут семь сенаторов и 11 депутатов. Ожидается, что ее возглавит вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

По словам Володина, если ПАСЕ 24 июня примет доклад по вопросу прав национальных делегаций «без изъятий», то РФ в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии. Если ПАСЕ лишит российскую сторону каких-либо полномочий, то делегация оставляет за собой право покинуть ассамблею

Косачев напомнил, что из-за ограничений российские парламентарии на протяжении четырех лет отказывались участвовать в работе Ассамблеи.