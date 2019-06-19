СК проверит жалобу жительницы Пермского края Путину на проблемы с соцвыплатами

Следователи организовали доследственную проверку после обращения жительницы Пермского края к главе государства Владимиру Путину из-за нарушений в очередности предоставления соцвыплат при реализации госпрограммы по обеспечению россиян доступным жильем.

На сайте СКР уточняется, что речь идет о государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Глава регионального СУ СК лично принял представительницу инициативной группы. Ему она и сообщила о возникшей проблеме.

Позже региональный СУ СК обратился к губернатору и прокурору Пермского края, а также к главе краевой контрольно-счетной палаты с просьбой провести необходимые проверки.