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17:42   19 Июня 2019
Россия

СК проверит жалобу жительницы Пермского края Путину на проблемы с соцвыплатами

СК проверит жалобу жительницы Пермского края Путину на проблемы с соцвыплатами

Следователи организовали доследственную проверку после обращения жительницы Пермского края к главе государства Владимиру Путину из-за нарушений в очередности предоставления соцвыплат при реализации госпрограммы по обеспечению россиян доступным жильем.

На сайте СКР уточняется, что речь идет о государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Глава регионального СУ СК лично принял представительницу инициативной группы. Ему она и сообщила о возникшей проблеме.

Позже региональный СУ СК обратился к губернатору и прокурору Пермского края, а также к главе краевой контрольно-счетной палаты с просьбой провести необходимые проверки.

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Автор: Виктория Разумовская
#скр #госпрограмма #пермский край

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