Депутат Ревенко назвал необъективным голландское расследование о крушении MH17

В разговоре с «Политикой Сегодня» заместитель секретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко отметил необъективность расследования крушения Боинга МН17, проводимого Совместной следственной группа (JIT), результаты которого были представлены сегодня на пресс-конференции в Нидерландах.

«У меня нет никакой уверенности в объективности этого расследования, поскольку предложения России о совместном расследовании были встречены отказом. С самого начала главной задачей следственной группы был сбор информации о причастности именно россиян. С самого начала наша доказательная база отвергалась. Я не могу считать представленные данные объективными», — говорит депутат.

Ракеты, одной из которых был предположительно сбит рейс МН17, как добавил Ревенко, не стоят на вооружении в России, но имеются у вооруженных сил Украины. Кроме того, Украина должна была закрыть воздушное пространство в зоне боевых действий, напомнил депутат.

Депутат Госдумы Александр Шерин также нелестно отозвался об итогах многолетнего расследования. Он заявил, что выводы голландцев — бред.