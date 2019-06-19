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17:24   19 Июня 2019
Весь мир

Депутат Ревенко назвал необъективным голландское расследование о крушении MH17

Депутат Ревенко назвал необъективным голландское расследование о крушении MH17

В разговоре с «Политикой Сегодня» заместитель секретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко отметил необъективность расследования крушения Боинга МН17, проводимого Совместной следственной группа (JIT), результаты которого были представлены сегодня на пресс-конференции в Нидерландах.

«У меня нет никакой уверенности в объективности этого расследования, поскольку предложения России о совместном расследовании были встречены отказом. С самого начала главной задачей следственной группы был сбор информации о причастности именно россиян. С самого начала наша доказательная база отвергалась. Я не могу считать представленные данные объективными», — говорит депутат.

Ракеты, одной из которых был предположительно сбит рейс МН17, как добавил Ревенко, не стоят на вооружении в России, но имеются у вооруженных сил Украины. Кроме того, Украина должна была закрыть воздушное пространство в зоне боевых действий, напомнил депутат. 

Депутат Ревенко назвал необъективным голландское расследование о крушении MH17

Депутат Госдумы Александр Шерин также нелестно отозвался об итогах многолетнего расследования. Он заявил, что выводы голландцев — бред. 

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Автор: Валерия Крутецкая
#россия #украина #нидерланды #mh17 #единая россия

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